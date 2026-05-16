Москва16 мая Вести.Соединенные Штаты Америки перебазируют в Польшу подразделения Первой кавалерийской дивизии, дислоцированные в Техасе, сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий.

В пресс-службе ведомства добавили, что одновременно с этим американская сторона планирует вывести из Германии 2-й кавалерийский полк, в настоящее время расквартированный в Фильсэкке.

Текущее изменение численности (американских войск в Польше – прим. ред.) связано с плановой ротацией сил США в регионе. Ротацию проводит Первая кавалерийская дивизия из Форт-Худа, штат Техас. На данный момент оттуда в Польшу уже переброшено более 20% запланированного числа военнослужащих и около 70% военной техники, что играет ключевую роль в обеспечении боеготовности говорится в сообщении

На территории Польши американские военные выполняют задачи в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces, FLF) и операции Atlantic Resolve. Общая численность военнослужащих и гражданских сотрудников армии США в этой стране непостоянна и составляет примерно 10 тысяч человек.

Ранее издание Defense News сообщило о решении Соединенных Штатов отменить переброску в Польшу более 4 тысяч военнослужащих.

По информации издания Politico, это было сделано по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, что шокировало работников министерства и европейских союзников Вашингтона.

В свою очередь, Варшава объяснила этот шаг изменением плана развертывания американских войск в Европе и подчеркнула, что он не связан с вопросом присутствия Соединенных Штатов в Польше.