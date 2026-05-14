Польша объяснила решение США не направлять в страну 4 тысячи военных

Москва14 мая Вести.Решение США не отправлять в Польшу 4 тыс. военнослужащих вызвано изменением плана размещения американских войск в Европе и никак не связано с вопросом американского присутствия в Польше, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети Х.

Этот вопрос не касается Польши, он связан с ранее объявленным изменением плана размещения вооруженных сил США в Европе отметил Косиняк-Камыш

Издание Defense News сообщило, что Вашингтон отменил план отправки в Польшу второй бронетанковой бригады, которая состоит из 4 тыс. военнослужащих.

Всего в Польше на постоянной и ротационной основе 10 тыс. военных США.