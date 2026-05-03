Поставки оружия из США в Польшу задерживаются из-за войны на Ближнем Востоке

В Польше заявили о задержке поставок оружия из США Поставки оружия из США в Польшу задерживаются из-за войны на Ближнем Востоке

Москва3 мая Вести.Поставки американского оружия в Польшу задерживаются из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, вовремя будут доставлены только батареи Patriot.

В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны... К сожалению, война на Ближнем Востоке задерживает поставки в Польшу, задерживает поставки техники в Европу, нашим союзникам добавил министр

Он утверждает, что сроки задержек и перечень оружия, которое придет с опозданием, не критичны для обороны Польши.

Ранее Польша официально отказалась передать США системы Patriot для Ближнего Востока.