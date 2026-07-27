Министр обороны Польши обвинил Навроцкого во лжи о поставках Patriot для Украины

Министр обвинил президента Польши во лжи о поставках Patriot для Украины Министр обороны Польши обвинил Навроцкого во лжи о поставках Patriot для Украины

Москва27 июл Вести.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент Кароль Навроцкий был осведомлен о поставках Киеву ракет Patriot из страны.

По словам министра, заявление президента о том, что он не знал о таких поставках, не соответствует действительности.

Президент, безусловно, знал об этом, потому что я сам с ним разговаривал. Генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте] обсуждал это с ним. Президент просто сегодня переворачивает ситуацию с ног на голову сказал Косиняк-Камыш в интервью изданию Wirtualna Polska

Министр подчеркнул, что представитель президента регулярно принимает участие в заседаниях комитета по безопасности, на которых рассматриваются вопросы военной помощи Украине.

Косиняк-Камыш также сообщил, что Польша продолжает обсуждать с Киевом возможную передачу истребителей МиГ-29. По его словам, время истекает, и решение должно быть принято в ближайшие недели.

Сейчас все зависит от украинской стороны. Наше предложение в силе, и у нас есть МиГи, которые интересуют Украину сказал он, добавив, что сейчас стороны обсуждают вопросы технического обслуживания самолетов и финансирования их ремонта

Ранее сообщалось, что Украина продолжает настаивать на передаче истребителей МиГ-29, однако переговорный процесс с Польшей застопорился из-за дополнительных требований Киева, который запрашивает не только сами самолеты, но и ремонтное оборудование и аппаратуру для их технического обслуживания.