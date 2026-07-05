В Польше заявили, что Варшава могла тайно передать Киеву ракеты для Patriot Вице-спикер сейма Босак: Польша могла тайно передать Киеву ракеты для Patriot

Москва5 июл Вести.Правительство Польши могло тайно отправить на Украину дальнобойные ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.

В эфире Kanał Zero он подчеркнул, что Варшава могла отдать те ракеты, которые необходимы для функционирования противовоздушной обороны страны.

У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! заявил Босак

По его мнению, если эта информация окажется достоверной, то в стране разразится скандал. Босак призвал коллег по сейму создать закон, который запретит передавать любое вооружение Киеву без согласования с депутатами.

Политические отношения между Варшавой и Киевом накалились после решения лидера киевского режима Владимира Зеленского о героизации Украинской повстанческой армии (УПА – признана экстремистской, запрещена на территории России). Власти Польши уже рассматривают возможность изменить подход к финансовой помощи Украине.