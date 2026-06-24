На Западе призвали не давать Киеву лицензию на производство ракет Patriot RS: США не следует выдавать Киеву лицензию на производство ракет Patriot

Москва24 июн Вести.Президенту США Дональду Трампу не следует выдавать Киеву лицензию на производство ракет Patriot на территории Украины. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Авторы статьи отметили, что удовлетворить просьбу Владимира Зеленского "едва ли можно будет считать разумным и эффективным решением". По мнению журналистов, этот шаг приведет к созданию существенных рисков для национальной безопасности США, поскольку конкурентам будет проще получить доступ к военной тайне.

Поэтому администрации Трампа следует отклонить этот запрос подчеркивается в публикации

Просьбу выдать лицензию Украине на производство ракет Patriot глава киевского режима озвучил в ходе саммита G7. В интервью телеканалу ТСН Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом на полях съезда впервые получил положительный сигнал по этому поводу.