RS: передача Украине лицензии на Patriot создаст риски для США

RS: США столкнется с новыми рисками из-за передачи Украине лицензии на Patriot RS: передача Украине лицензии на Patriot создаст риски для США

Москва9 июл Вести.Передача Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot может навредить Соединенным Штатам и оказаться бесполезной для киевского режима, сообщило издание Responsible Statecraft.

Отмечается, что Вашингтон из-за рисков может сам отказаться от инициативы.

Этот шаг не приведет к заметному сокращению дефицита противовоздушной обороны Украины, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к конфиденциальной информации об американских военных системах говорится в материале

При этом автор уточняет, что реализация инициативы с передачей Украине лицензии на производство ракет Patriot никак не поможет киевскому режиму.

Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию. Во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя сообщается в публикации

Между тем агентство Bloomberg написало, что Киев не сможет быстро запустить производство ракет-перехватчиков для Patriot. Подчеркивалось, что запуск производственной линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала, что увеличит сроки реализации проекта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может передать Украине лицензию на производство систем Patriot.