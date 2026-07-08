США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot Трамп: США планируют предоставить Украине лицензию на производство Patriot

Москва8 июл Вести.США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Такое заявление президент Соединенных Штатов сделал во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре.

Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово сказал Трамп

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что в Европе создадут центр обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Он отметил, что Варшава подписала соответствующее соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией.