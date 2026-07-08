Москва8 июлВести.США намерены передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Такое заявление президент Соединенных Штатов сделал во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре.
Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здоровосказал Трамп
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что в Европе создадут центр обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Он отметил, что Варшава подписала соответствующее соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией.