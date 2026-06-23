Трамп: американские автоконцерны могут начать производить Patriot и Tomahawk

Трамп: американские автоконцерны будут производить оружие Трамп: американские автоконцерны могут начать производить Patriot и Tomahawk

Москва23 июн Вести.Автоконцерны в Соединенных Штатах начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, автомобильная корпорация General Motors заинтересована в производстве оружия. Также глава Белого дома упомянул автоконцерн Ford.

У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать. Мы будем производить оружие, включая Patriot, включая Tomahawk и многое другое сказал Трамп журналистам в Белом доме

Американский лидер подчеркнул, что контракты на выпуск ракет заключат автопроизводители, у которых есть свободные мощности.

Ранее стало известно, что Трамп предоставил шефу Пентагона Питу Хегсету полномочия для решения проблем в сфере оборонного производства на фоне сообщений об истощении американского оружейного запаса из-за конфликта на Ближнем Востоке.