Москва8 июлВести.Американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.
Lockheed Martin создаст в Европе предприятие мирового класса по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, это большое делосказал он
Глава Белого дома также сообщил, что в ходе прошедшего саммита Североатлантического альянса было объявлено о заключении оборонных контрактов с американскими компаниями в общей сложности на три миллиарда долларов.