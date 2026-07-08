Трамп: Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию Patriot

Трамп объявил о создании предприятия по обслуживанию Patriot в Европе Трамп: Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию Patriot

Москва8 июл Вести.Американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Lockheed Martin создаст в Европе предприятие мирового класса по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, это большое дело сказал он

Глава Белого дома также сообщил, что в ходе прошедшего саммита Североатлантического альянса было объявлено о заключении оборонных контрактов с американскими компаниями в общей сложности на три миллиарда долларов.