Минобороны Польши: в Европе появится центр обслуживания ракет для систем Patriot

В Европе появится центр обслуживания ракет для систем Patriot Минобороны Польши: в Европе появится центр обслуживания ракет для систем Patriot

Москва7 июл Вести.В Европе создадут центр обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X.

Мы подписали соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot отмечается в сообщении

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление стран НАТО милитаризоваться преследует цель поддержать затухающую экономику Европы, он заверил, что подобные попытки обернутся поражением.

Саммит НАТО откроется в турецкой столице Анкаре 7 июля. Генсек альянса Марк Рютте сообщал, что на мероприятии планируется подписать оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями.