Минобороны Польши: на саммите НАТО в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие

Глава МО Польши: страны НАТО на саммите в Анкаре обсудят наращивание ЯО Минобороны Польши: на саммите НАТО в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие

Москва28 июн Вести.Вопросы наращивания ядерного потенциала будут вынесены на обсуждение предстоящего саммита НАТО, который пройдет 7–8 июля в турецкой Анкаре. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

На последней встрече министров обороны стран НАТО мы приняли решение и дали понять, что альянс будет инвестировать в возможности ядерного сдерживания. Это очень важно и будет подтверждено на саммите НАТО сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопросы журналистов

Ранее в посольстве России в Норвегии отметили, что ядерные миссии НАТО в Европе подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия.