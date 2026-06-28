Москва28 июнВести.Вопросы наращивания ядерного потенциала будут вынесены на обсуждение предстоящего саммита НАТО, который пройдет 7–8 июля в турецкой Анкаре. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
На последней встрече министров обороны стран НАТО мы приняли решение и дали понять, что альянс будет инвестировать в возможности ядерного сдерживания. Это очень важно и будет подтверждено на саммите НАТОсказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопросы журналистов
Ранее в посольстве России в Норвегии отметили, что ядерные миссии НАТО в Европе подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия.