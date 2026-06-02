В Польше подтвердили переговоры США со странами ЕС о программе Nuclear Sharing

Глава МО Польши подтвердил переговоры США с рядом стран ЕС по ядерному оружию В Польше подтвердили переговоры США со странами ЕС о программе Nuclear Sharing

Москва2 июн Вести.Министр национальной обороны Республики Польша Владислав Косиняк-Камыш подтверждает переговоры между Соединенными Штатами Америки и рядом стран Европейского союза о расширении программы Nuclear Sharing. Об этом сообщает ТАСС.

При этом уточняется, что такие переговоры ведутся на уровне Североатлантического альянса.

18 июня в штаб-квартире [НАТО] в Брюсселе состоится встреча министров обороны, одной из тем на ее повестке будет потенциал ядерного сдерживания заявил Косиняк-Камыш

Он отметил, что обсуждаемая тема является "щепетильной", поэтому все заявления будут лишь итоговые и на уровне НАТО, "а не домыслы".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки США в рамках консультаций с союзниками по НАТО изучают возможность размещения дополнительных носителей ядерного оружия на территории европейских стран.

В свою очередь Российская Федерация негативно относится к ядерным миссиям стран НАТО в Европе, которые подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).