Москва31 мая Вести.Россия негативно относится к ядерным миссиям стран НАТО в Европе, которые подрывают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил источник в посольстве России в Норвегии в интервью РИА Новости.

Норвегия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию.

Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран НАТО, рассматривая его как "совместные ядерные миссии", подрывающие режим ДНЯО, безопасность в евро-арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле приводит РИА Новости слова источника

Дипломаты подчеркнули, что Норвегия может в рамках сотрудничества предоставлять свои самолеты F-35 для поддержки французских носителей ядерного оружия.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна окажется под защитой французского ядерного зонтика.

Между тем военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Норвегия, присоединяясь к французской системе ядерного сдерживания, создает вызов для России. Осло также активно спонсирует киевский режим.