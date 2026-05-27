Москва27 мая Вести.Норвегия будет защищена французским ядерным зонтиком, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.

Как сообщает Reuters, именно этому вопросу в частности будет посвящена поездка норвежского премьера во Франции. В ходе своего визита Стере встретиться с лидером страны Эммануэлем Макроном, а также подпишет оборонное соглашение, согласно которому Осло присоединится к ядерной инициативе Парижа.

Этот шаг Норвегии имеет большое значение, поскольку она долгое время была страной, которая считала, что ее безопасность лучше всего обеспечивается тесным сотрудничеством с Вашингтоном. сообщает Reuters

Недавно президент Франции объявил о начале эпохи "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках обновленного подхода Париж увеличит запас ядерных боеголовок (сейчас их, по данным СМИ, насчитывается 290), а европейские страны получат возможность участвовать в совместных учениях. Макрон уточнил, что к французской "доктрине" присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.