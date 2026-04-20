Туск выступил против самолетов Франции с ядерными боеголовками в Польше Туск: Польша и Франция продолжат сотрудничать по вопросу ядерного сдерживания

Москва20 апр Вести.Польша и Франция продолжат совместную работу в сфере ядерного сдерживания, однако речь не идет о размещении французских истребителей с атомными боезарядами на польской территории. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В ходе пресс-конференции в Гданьске по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Туск прокомментировал планы двух стран о взаимодействии в сфере ядерного сдерживания.

Честно говоря, я не хочу, чтобы Rafale с атомной бомбой летели к Польше, однако, насколько я знаю, у тебя нет такого намерения сказал польский премьер, обратившись к Макрону

Туск подчеркнул, что дискуссии по вопросам ядерного сдерживания и безопасности в целом носят закрытый характер.

Кроме того, он отметил, что Варшава входит в число государств, которые откликнулись на приглашение Парижа к более тесному взаимодействию в этой области.

Макрон в марте выступил с инициативой по обновлению программы ядерного сдерживания. Новая доктрина Франции также позволит европейским странам участвовать в совместных учениях.

Ранее чешский премьер-министр также поддержал предложение Макрона, отметив, что у Чехии должен быть европейский союзник.