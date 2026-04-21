Москва21 апр Вести.На территории Польши будут размещены ядерные системы французского производства. Такой прогноз озвучил ИС "Вести" заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон объявляет всему миру о возможности взять под ядерный зонтик всю Европу.

И это будет элемент сдерживания, о котором так активно он говорит с начала этого года. Более того, распространение ядерного оружия будет выглядеть следующим образом: кнопка ядерная будет находиться во Франции, то есть, скорее всего, в Польше это просто складирование, не более того. Хотя уже сейчас переброшены Rafalt, и все идет к тому, что на территории Польши будут размещены ядерные системы французского производства. Вот в этих условиях мы видим, как идет расползание ядерного оружия по всей территории Европы, при том, что в пяти странах шесть хранилищ ядерного оружия Соединенных Штатов Америки. То есть весьма населенный полуостров Европы сейчас превращается в некую ядерную бочку сказал Кошкин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное проведение Францией и Польшей совместных учений по применению ядерного оружия демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.