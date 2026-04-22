Войтоловский: в организации ядерных учений Франции и Польши нет ничего нового

Москва22 апр Вести.На протяжении многих десятилетий страны НАТО проводят учения между ядерными и неядерными членами альянса, поэтому в намерении Франции и Польши организовать ядерные учения нет ничего нового. Об этом директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, такие учения направлены на обучение военного персонала неядерных стран НАТО практике применения ядерного оружия.

Существует устойчивая практика в НАТО на протяжении многих десятилетий, которую в Советском Союзе и в России всегда считали нарушением некоторых постулатов Договора о нераспространении ядерного оружия. Эта практика заключается в учениях, которые проводятся внутри НАТО … и направлены на обучение военного персонала неядерных стран НАТО практике применения ядерного оружия, тактическим мероприятиям… Такая практика существует на протяжении десятилетий. Ничего нового в этом нет рассказал Войтоловский

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что инициатива о проведении совместных ядерных учений Францией и Польшей ведет к дальнейшей эскалации на континенте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о совместных ядерных учениях Франции и Польши, заявив, что она демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.