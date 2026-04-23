Франция и Польша хотят провести учения ВВС по ядерному сценарию Польша и Франция планируют ядерные учения над Балтикой

Москва23 апр Вести.Над Балтикой состоятся совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Франции и Польши с участием истребителей Rafale, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками. Об этом пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на военные источники.

В материале указывается, что отрабатываемая схема управления ударами не предусматривает консультаций с союзниками по НАТО. Польские пилоты будут проводить разведку, а французские летчики наносить удары ядерным оружием по личному приказу президента Франции.

Ключевым моментом этих планов является то, что создаваемое польско-французское военное подразделение будет, в некотором смысле, вне бюрократии НАТО цитирует издание слова источника в польской армии

Вылеты в рамках учений могут быть организованы в ближайшее время. Местом проведения станут северные территории Польши и акватория Балтийского моря.

В ходе этих учений французы будут имитировать применение ядерных боеголовок говорится в тексте

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков раскритиковал ядерную доктрину Парижа. Он указал на то, что все заявления Пятой республики противоречат букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).