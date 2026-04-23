Москва23 апр Вести.Ядерная доктрина Франции является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков.

Он отметил, что международный акт обязывает подписавших его стран-участниц предпринимать все меры для сокращения ядерного оружия.

И, конечно, все, что они сейчас заявляют по ядерной тематике, это противоречит не только духу, но и букве договора. А Договор о нераспространении — это практически единственный сейчас большой разоруженческий договор, который продолжает существовать пояснил Мешков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о совместных ядерных учениях Франции и Польши, заявив, что она демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.