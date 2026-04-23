Посол РФ Мешков – о шагах Франции по милитаризации Европы и позиции по Ирану Посол РФ Мешков рассказал о шагах Франции по милитаризации Европы и судьбе НАТО

Москва23 апр Вести.Посол РФ во Франции и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков рассказал ИС "Вести" о действиях Парижа на фоне событий на Ближнем Востоке, о роли государства в милитаризации Европы, а также отношениях с Россией.

Он отметил отсутствие единства у Европейского союза в позиции по ближневосточному конфликту. Дипломат прокомментировал инициативу Франции и Британии о проведении международной конференции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, на которую не были приглашены генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

К этому также не были приглашены ни США, ни Иран, ни Израиль, поэтому, конечно, весьма сомнительные могут быть результаты всех этих переговоров… Так что, действительно, есть определенные разногласия в рамках стран Евросоюза, потому что есть страны, которые занимают активно произраильскую позицию, есть страны, скажем, Испания, которая вообще выступает против тех событий, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке. Так что единства в позиции, действительно, нет рассказал Мешков

Дипломат отметил, что реальных возможностей для возобновления диалога Москвы и Парижа пока не просматривается. Так он прокомментировал совместное выступление России, Китая и Франции против резолюции Совета Безопасности ООН об использовании силовых методов для открытия Ормузского пролива.

Дело в том, что действительно на первоначальном этапе обсуждения резолюции, которую представил Бахрейн, наши позиции с Францией были очень близки. Но голосование, которое проходило седьмого апреля по данному вопросу, Россия с Китаем заблокировали решение, а Франция все-таки проголосовала за. То есть пока реальных возможностей для возобновления многостороннего диалога с Парижем не просматривается. Хотя, конечно, определенные контакты прежде всего в Нью-Йорке ведутся подчеркнул он

Также Мешков выразил свое скептическое отношение к появлению в Европе нового военного блока взамен НАТО.

Я дипломатической деятельностью занимаюсь 45 лет и в основном на европейском направлении. И я еще помню, в начале 80-х годов было много разговоров о создании европейской армии… Как видите, прошло почти полвека, а воз и ныне там. Поэтому я весьма скептически отношусь к возможности создания, тем более, с участием Канады и Великобритании отдельного нового военного союза. Хотя такие разговоры ведутся выразил свою точку зрения дипломат

При этом судьба НАТО находится полностью в руках Соединенных Штатов, добавил Мешков.

Что касается позиции США, то тут трудно комментировать, потому что вы знаете, насколько она волатильна сегодня. Но НАТО – это продукт США. Если он будет нужен США, то он будет существовать. Если нет, то это уже другой разговор сказал он

Затронул посол и тему обновленной ядерной доктрины Франции, по которой Париж собирается распространять свой стратегический арсенал в неядерных странах. По его словам, такая инициатива противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Международный документ обязывает страны-участницы предпринимать все меры для сокращения ядерного потенциала.

Я хотел бы послушать, что будут говорить французы на конференции… Все, что они сейчас заявляют по ядерной тематике, это противоречит не только духу, но и букве договора. А Договор о нераспространении – это практически единственный сейчас большой разоруженческий договор, который продолжает существовать объяснил Мешков

Переходя к теме украинского вопроса, российский дипломат прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона сформировать так называемые стабилизационные силы Европы на территории Украины.

Конечно, это утопия, все эти так называемые стабилизационные силы. Всем прекрасно известно, и Россия не меняла с начала СВО своей позиции, что никаких иностранных сил не должно присутствовать на территории Украины. И это, кстати, записано и в украинской Конституции. Поэтому, конечно, это все какие-то хотелки. Но Франция действительно серьезно вооружается… Они намерены притом скрытно наращивать свой ядерный потенциал подчеркнул посол

Между тем представители французского бизнеса крайне недовольны тем, как у них обстоят дела с украинской стороной, добавил Мешков.

Французы видят, как воруются деньги. От них украинцы требуют то, чего французы не готовы им поставлять. И главный посыл бизнеса – те, кто сейчас активно помогает Украине по созданию тех же беспилотников, они создают будущего очень сильного конкурента на мировых и европейских рынках вооружений. Раньше такие сентенции не звучали рассказал дипломат

Несмотря на помощь Украине, Франция остается лидером среди стран Европейского союза по количеству выданных россиянам шенгенских виз. Однако после пандемии их количество сократилось, а условия получения ужесточились, пояснил посол.

Серьезное падение идет в плане выдачи виз. До пандемии выдавалось где-то порядка 450 тысяч виз, а сейчас это 150 тысяч. И изменилась формула, что если раньше …, наверное, в большинстве случаев выдавались либо годовые, либо пятилетние многократные визы. Сейчас выдаются однократные визы на одну поездку, цена визы выросла в два раза. Но в любом случае это правда, французы в этом плане действуют лучше своих союзников по Евросоюзу – это факт объяснил ситуацию дипломат

В завершение беседы Мешков рассказал о планах посольства РФ во Франции по празднованию Дня Победы. По его словам, программа включает возложение венков к местам захоронений солдат, уборку кладбищ и проведение культурно-массовых мероприятий на территории страны.

У нас действительно разработан большой план мероприятий, но прежде всего, это возложение венков на нашем главном мемориальном кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен… Потом у нас есть памятник советским воинам на парижском кладбище Пер-Лашез, где мы тоже обязательно будем возлагать цветы… Одновременно будут проходить мероприятия культурно-массовые, это в наших двух культурных центрах, их посольство будет проводить … с участием всех посольств стран СНГ. Одна из таких важных частей нашей работы – это уход за захоронениями. В рамках этих мероприятий будут установлены три памятные доски на одном из кладбищ рядом с Парижем сообщил дипломат

Также одним из ключевых событий плана праздничных мероприятий станет установка памятника женскому партизанскому отряду совместно с представителями из Белоруссии, добавил Мешков.

Собираемся реализовать это в сентябре – установка памятника женскому партизанскому отряду "Родина" вместе с нашими белорусскими коллегами, потому что в составе этого отряда воевало много как и россиян, так и белорусов. И это, наверное, можно рассматривать как центральное мероприятие по празднованию … в связи с Днем Победы. Одно из центральных мест займут Бессмертные полки, которые пройдут по нескольким городам Франции, включая Париж подытожил Мешков

Ранее сообщалось, что Франция снова не направила России приглашение на празднование окончания Второй мировой войны.