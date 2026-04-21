Москва21 апрВести.Франция снова не направила России приглашение на празднование окончания Второй мировой войны, заявил агентству РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Дипломат отметил, что ему печально наблюдать, что представители стран Оси занимают на этом мероприятии почетные места на трибунах, в то время как представителей страны, внесшей решающий вклад в победу над нацизмом, не приглашают.
Все последние годы нас французы не приглашают, и поэтому мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыклисказал посол
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что России приходится защищать историческую правду в то время, когда западные страны вновь пытаются возродить идеи национал-социализма.
Она подчеркнула, что методичное вытеснение советского народа из числа победителей нацизма стало лишь началом падения Запада "все ниже".