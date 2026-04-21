Франция вновь не позвала Россию на празднование окончания Второй мировой войны

Москва21 апр Вести.Франция снова не направила России приглашение на празднование окончания Второй мировой войны, заявил агентству РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Дипломат отметил, что ему печально наблюдать, что представители стран Оси занимают на этом мероприятии почетные места на трибунах, в то время как представителей страны, внесшей решающий вклад в победу над нацизмом, не приглашают.

Все последние годы нас французы не приглашают, и поэтому мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыкли сказал посол

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что России приходится защищать историческую правду в то время, когда западные страны вновь пытаются возродить идеи национал-социализма.

Она подчеркнула, что методичное вытеснение советского народа из числа победителей нацизма стало лишь началом падения Запада "все ниже".