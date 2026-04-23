Посол Мешков заявил об отсутствии возможностей для диалога Москвы и Парижа

Москва23 апр Вести.Реальных возможностей для возобновления многостороннего диалога с Парижем пока не просматривается. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Мешков.

На вопрос, означает ли выступление России, Франции и Китая против резолюции Совета Безопасности ООН об использовании силовых методов для открытия Ормузского пролива, что у стран, несмотря на все разногласия, есть совпадение точек зрения и негласное взаимодействие по Ближнему Востоку, дипломат отметил, что на данный момент возможностей для возобновления диалога с Парижем не намечается.

Дело в том, что, действительно, на первоначальном этапе обсуждения резолюции, которую представил Бахрейн, наши позиции с Францией были очень близки. Но при голосовании, которое проходило седьмого апреля по данному вопросу, Россия с Китаем заблокировали решение, а Франция все-таки проголосовала за. То есть пока реальных возможностей для возобновления многостороннего диалога с Парижем не просматривается. Хотя, конечно, определенные контакты, прежде всего – в Нью-Йорке, ведутся сказал Мешков

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Франция заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал применение силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе.