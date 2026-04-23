Посол РФ во Франции Мешков: единства в Европе по Ормузскому проливу нет

Посол РФ во Франции Мешков: единства в Европе по Ормузскому проливу нет

Москва23 апр Вести.Среди стран Европейского союза нет единства относительно позиции по Ормузскому проливу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол России во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Мешков.

Дипломат объяснил, что страны Евросоюза занимают разные позиции по конфликту на Ближнем Востоке.

Есть определенные разногласия в рамках стран Евросоюза, потому что есть страны, которые занимают активную произраильскую позицию, есть страны, скажем, Испания, которая вообще выступает против тех событий, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке. Так что единства в позиции [по Ормузскому проливу] действительно нет сказал Мешков

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что ЕС не хочет быть втянутым в ближневосточный конфликт и остается сторонним наблюдателем. По его словам, страны Евросоюза оказались неспособны согласовать меры реагирования на обострение этого конфликта.