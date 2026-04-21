В МИД РФ рассказали о нежелании ЕС быть втянутым в конфликт на Ближнем Востоке

Грушко: ЕС не хочет оказаться втянутым в конфликт на Ближнем Востоке В МИД РФ рассказали о нежелании ЕС быть втянутым в конфликт на Ближнем Востоке

Москва21 апр Вести.Евросоюз (ЕС) не хочет быть втянутым в ближневосточный конфликт, по сути, оставаясь сторонним наблюдателем. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко агентству РИА Новости.

Он отметил, что ЕС оказался неспособен согласовать меры реагирования на обострение конфликта на Ближнем Востоке, при этом ограничился санкциями против Ирана. Кроме того, задействование операций Aspides и Atalanta у Ормузского пролива для защиты судоходства было отложено до момента окончания боевых действий.

Все это говорит о том, что Брюссель в ситуации вокруг Ирана, по сути, остается наблюдателем отметил Грушко

Также, по его словам, заметно, что Евросоюз не хочет быть втянутым в конфликт "на два фронта".

Основная ставка по-прежнему делается на урегулирование без отказа от ультимативных требований к Тегерану - соблюдение прав человека, сворачивание ракетной и ядерной программ, "прекращение военной поддержки России" рассказал дипломат

В марте директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский также рассказал, что в Евросоюзе не заинтересованы в американо-израильской операции против Ирана.

Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас призналась, что Евросоюз не желает оказывать серьезную поддержку странам Персидского залива в конфликте с Ираном из-за их отношения к Украине.