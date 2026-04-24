МИД: Евросоюзу пора задуматься об ущербе от конфликта на Ближнем Востоке

Москва24 апр Вести.Евросоюзу (ЕС) целесообразно оценить последствия ближневосточного кризиса, а не пытаться навредить России, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала, что ущерб Европе от кризиса на Ближнем Востоке достиг 24 млрд евро. Однако она призвала всех "затянуть пояса" ради продолжения антироссийской политики, отметил Грушко.

ЕС стоило бы задуматься, как выходить из ситуации, которая сложилась в результате действий США в регионе Ближнего Востока передает РИА Новости слова Грушко

По словам фон дер Ляйен, ЕС платит высокую цену "за зависимость от иностранной энергии".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ, что ЕС платит не за зависимость от иностранной энергии, а за глупость и предательство со стороны европейской бюрократии.

Между тем эксперт Кирилл Семенов сообщил ИС "Вести", что у Европы нет альтернативы поставкам нефти через Ормузский пролив.