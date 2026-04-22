В МИД РФ предрекли усугубление энергокризиса в Евросоюзе Грушко: отказ ЕС от энергоресурсов из РФ усугубит кризис блока

Москва22 апр Вести.Отказ Брюсселя от российских энергоносителей усугубит проблемы Евросоюза в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что отказ от закупок российских ресурсов также усилит зависимость стран ЕС от США.

Учитывая курс ЕС на отказ от торгово-экономического и энергосотрудничества с нашей страной, нынешний ближневосточный кризис с большой долей вероятности усугубит имеющиеся структурные проблемы Евросоюза в сферах экономики и энергетики сказал он

По словам Грушко, цены на нефть в Европе уже выросли на 60%, а на газ - на 70%, что создает серьезную нагрузку на бюджет стран блока.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что граждане стран ЕС запомнят решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас отказаться от российских энергоресурсов.