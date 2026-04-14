Дмитриев заявил, что жители ЕС не забудут отказ от российской энергетики

Москва14 апр Вести.Граждане стран ЕС запомнят решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас отказаться от российских энергоресурсов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на заявление фон дер Ляйен о том, что лучший способ снизить зависимость от российских энергоносителей – снизить потребление, потому что "самая дешевая энергия – та, которую не используют".

Европейцы, оставшиеся без топлива, без кондиционеров и сидящие дома без работы, запомнят решения русофобных Урсулы и Каи написал глава РФПИ в социальной сети X

Ранее Дмитриев заявил, что Британии и ЕС нужно исправлять ошибки в энергетике на фоне протестов. По его словам, Лондон и Брюссель пытаются не замечать мировой энергетический кризис, несмотря на его очевидность и серьезность.