У Европы нет альтернативы поставкам нефти через Ормузский пролив Эксперт Семенов: у ЕС нет альтернатив закупкам нефти через Ормузский пролив

Москва23 апр Вести.У Европы нет альтернативы закупкам нефти через Ормузский пролив, в отличие от газа. Такое мнение ИС "Вести" озвучил востоковед и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

Он добавил, что основную нефть ЕС закупал у Ирака и Саудовской Аравии, чьи порты оказались заблокированы из-за войны на Ближнем Востоке.

Это (продолжение блокады Ормузского пролива — прим. ред.) будет очень тяжело для Европы, потому что у Европы заканчиваются запасы в июне. А в отличие от сжиженного газа, Европе неоткуда взять нефть, которую они закупали у Саудовской Аравии и у Ирака. Причем у Ирака они закупали нефть именно через порты, которые выходят к Персидскому заливу и, соответственно, через Ормузский пролив, так как нефтепровод Джейхан не функционировал. Поэтому саудовско-иракскую нефть, в общем-то, для Европы компенсировать очень сложно рассказал Семенов

Ранее сообщалось, что биржевая цена эталонной марки нефти Brent превысила 103 доллара за баррель. Такие показатели были достигнуты впервые с 13 апреля 2026 года.