Москва23 апр Вести.Котировки нефти эталонной марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE преодолели отметку в 103 доллара за баррель. Это произошло впервые с 13 апреля 2026 года.

Согласно информации на 03:13 по московскому времени, стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в июне 2026 года демонстрировала рост на 1,81%, достигнув показателя в 103,75 доллара за баррель.

Несмотря на достижение пиковых значений, к 03:23 мск динамика роста несколько замедлилась. На тот момент цена Brent составляла 103,07 доллара за баррель, показывая прирост в 1,14% относительно уровня закрытия предыдущего дня.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent впервые превысила отметку в 101 доллар за баррель.