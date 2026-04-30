Москва30 апрВести.Стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE значительно увеличилась, впервые с 17 июня 2022 года превысив показатель 120 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.32 по московскому времени 29 апреля цена на нефть марки Brent поднялась на 7,88% и достигла тем самым 120,03 доллара за баррель.
Через пять минут после этого темпы роста немного снизились, и стоимость нефти составила 119,95 доллара, увеличившись на 7,81%.
Кроме того, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года также продемонстрировали уверенный рост, поднявшись на 8,15% до 108,07 доллара за баррель.
28 апреля цена на июльские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в моменте достигали 105,2 доллара за баррель.