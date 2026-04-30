Цена на нефть марки Brent впервые с 2022 года поднималась выше 120 долларов

Стоимость нефти сорта Brent впервые с 2022 года превысила $120 за баррель Цена на нефть марки Brent впервые с 2022 года поднималась выше 120 долларов

Москва30 апр Вести.Стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE значительно увеличилась, впервые с 17 июня 2022 года превысив показатель 120 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 по московскому времени 29 апреля цена на нефть марки Brent поднялась на 7,88% и достигла тем самым 120,03 доллара за баррель.

Через пять минут после этого темпы роста немного снизились, и стоимость нефти составила 119,95 доллара, увеличившись на 7,81%.

Кроме того, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года также продемонстрировали уверенный рост, поднявшись на 8,15% до 108,07 доллара за баррель.

28 апреля цена на июльские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в моменте достигали 105,2 доллара за баррель.