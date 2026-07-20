Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с начала июня Нефть Brent пробила отметку 90 долларов за баррель впервые с 11 июня

Москва20 июл Вести.Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE превысила порог в 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с 11 июня текущего года.

К 01:06 по московскому времени котировки Brent продемонстрировали рост до 90,84 доллара за баррель, что соответствовало увеличению на 2,92% от уровня закрытия предыдущего дня.

Параллельно этому, фьючерсы на американскую легкую нефть WTI с поставкой в июле 2026 года также показывали позитивную динамику, прибавив 2,78% и достигнув уровня в 84,04 доллара за баррель.

Ранее аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов заявил, что новая блокада Ормузского пролива, вызванная эскалацией отношений между США и Ираном, может привести к росту цены на нефть до $120 за баррель.