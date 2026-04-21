Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE поднялась выше $101 за баррель

Цена нефти сорта Brent на ICE поднялась выше $101 за баррель Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE поднялась выше $101 за баррель

Москва21 апр Вести.Cтоимость нефти эталонной марки Brent впервые c 13 апреля превысила отметку в 101 доллар за баррель.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно биржевым сводкам, по состоянию на 22:52 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,58%, достигнув показателя в 101,02 доллара.

Стоимость июньских контрактов на сорт WTI к указанному времени увеличилась на 2,83%, поднявшись до отметки 92,21 доллара за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что цена нефти Brent может снова достичь уровня выше 100 долларов на фоне ситуации на Ближнем Востоке.