Цена нефти Brent выросла до $101 из-за отмены переговоров между США и Ираном

Цена нефти Brent достигла $101 за баррель из-за отмены переговоров США с Ираном Цена нефти Brent выросла до $101 из-за отмены переговоров между США и Ираном

Москва27 апр Вести.Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост в начале торговой сессии на фоне еще больших дипломатических осложнений в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Согласно данным биржевых торгов, к 01:19 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent подорожали на 2,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, достигнув отметки в 101,41 доллара за баррель.

Вместе с тем стоимость июньских контрактов на техасскую нефть WTI увеличилась на 2,15%, составив 96,43 доллара.

Ранее котировки нефти эталонного сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE преодолели отметку в 103 доллара за баррель.