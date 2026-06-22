Нефть Brent подорожала до $81 за баррель на фоне переговоров США и Ирана

Цена нефти Brent повысилась до $81 за баррель из-за переговоров США и Ирана Нефть Brent подорожала до $81 за баррель на фоне переговоров США и Ирана

Москва22 июн Вести.Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне новостей о переговорах между США и Ираном. Стоимость нефти марки Brent превысила 81 доллар за баррель, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 01:04 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent увеличивалась на 1,3% по сравнению с предыдущим закрытием и достигала 81,09 доллара за баррель.

Одновременно августовские фьючерсы на нефть марки WTI росли на 1,71% — до 77,85 доллара за баррель.

Участники рынка продолжают следить за развитием переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном, который может повлиять на перспективы поставок нефти и общую ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Рост котировок также происходит на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий инвесторов относительно дальнейших решений крупнейших нефтедобывающих стран.