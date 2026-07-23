Цена нефти марки Brent превысила отметку в $99 за баррель впервые с 22 мая

Цена на нефть марки Brent превысила 99 долларов за баррель Цена нефти марки Brent превысила отметку в $99 за баррель впервые с 22 мая

Москва23 июл Вести.Стоимость барреля нефти марки Brent в четверг, 23 июля, поднялась выше 99 долларов, следует из данных торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 14.59 по московскому времени росла на 5,26% относительно предыдущего закрытия, достигнув отметки в 99,02 доллара за баррель.

Этот показатель превысил отметку в 99 долларов впервые с 22 мая.

Сентябрьские фьючерсы на WTI также подорожали до 91,06 доллара за баррель.

На ранних утренних сессиях к 04.24 четверга, 23 июля, стоимость сентябрьских контрактов на эталонную марку нефти Brent на лондонской бирже ICE поднималась до 96,13 доллара за баррель. Такая отметка была зафиксирована впервые с 8 июня.

Экономист, генеральный директор "Альфа-Форекса" Гузель Проценко сообщала, что росту цены на нефть марки Brent, который начался еще на прошлой неделе, способствовала эскалация конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке.