Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $96 за баррель впервые с 8 июня Цена нефти Brent превысила $96 за баррель, достигнув полуторамесячного максимума

Москва23 июл Вести.Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE преодолела отметку в $96 за баррель впервые с 8 июня текущего года.

Согласно данным торгов, на ранних утренних сессиях к 4:24 по московскому времени стоимость сентябрьских контрактов на эталонную марку нефти поднималась до $96,13 (+2,19% по сравнению с закрытием предыдущего дня).

К 4:34 мск котировки скорректировались, зафиксировавшись на уровне $95,91 за баррель с приростом в 1,96%.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent за прошедшую неделю выросла почти на 20%, достигнув отметки $88,27, а в ходе утренних торгов 20 июля превысила $90 за баррель. Этому способствовала эскалация конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, рассказала генеральный директор "Альфа-Форекса" Гузель Проценко.