Нефть Brent поднялась выше $117 за баррель впервые с 19 марта Цена нефти Brent на ICE поднялась выше $117 за баррель впервые с 19 марта

Москва29 апр Вести.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 117 долларов за баррель впервые с марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Речь идет о нефти с поставкой в июле 2026 года. По состоянию на 16.34 по московскому времени стоимость ресурса выросла на 5,2% – до 117,04 доллара за баррель. Через пять минут рост Brent замедлился, и фьючерс торговался на уровне 116,84 доллара за баррель (+5,02%).

Рост также показала нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года. Фьючерс подорожал на 4,91% – до 104,84 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, сообщила поздно вечером во вторник газета Wall Street Journal. В материале говорится, что Трамп предпочтет и дальше оказывать давление на экономику Ирана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в его порты и из них. В среду Трамп призвал Иран "поскорее поумнеть" и подписать соглашение о прекращении конфликта.