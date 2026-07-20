Москва20 июл Вести.Стоимость нефти марки Brent за прошедшую неделю выросла почти на 20%, достигнув отметки $88,27, а в ходе утренних торгов 20 июля превысила $90 за баррель. Этому способствовала эскалация конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, рассказала в беседе с RT экономист, генеральный директор "Альфа-Форекса" Гузель Проценко.

По её словам, рост котировок на 30% от июльских минимумов обусловлен тем, что трейдеры начали закладывать в цену риски сокращения физических поставок в Западную Европу и Юго-Восточную Азию.

Проценко предупредила, что если стороны конфликта перейдут от точечных перехватов судов к полноценной блокировке Ормузского пролива, то стоимость барреля Brent может взлететь до $100 в считаные дни. Снижение цен возможно только при появлении сигналов о начале переговоров или деэскалации.