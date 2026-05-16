Bild: нефть может подорожать до $200 за баррель из-за ближневосточного кризиса

Москва16 мая Вести.Стоимость нефти марки Brent может увеличиться до 200 долларов за баррель в связи с истощением мировых запасов из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bild со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет 200 долларов за баррель до окончания кризиса, составляет 50 на 50 приводит издание слова эксперта международной финансовой платформы Seeking Alpha Майкла Фитцсиммонса

Отмечается, что из-за эскалации на Ближнем Востоке через Ормузский пролив сейчас проходит примерно 800 тыс. баррелей нефти в день, тогда как прежде речь шла о 20 миллионах, что привело к масштабному дефициту сырья. При помощи распечатывания стратегических хранилищ его удавалось сдерживать, но теперь этот ресурс почти полностью исчерпан, уточняется в материале.

Рыночные буферы были почти полностью израсходованы за последние 70 дней. Это может продолжаться лишь ограниченное время сообщил старший научный сотрудник Атлантического совета Бен Кэхилл

Портал MarketWatch предупреждает, что такой вариант развития событий может обернуться настоящей катастрофой для экономики всего мира. По мнению аналитиков, взрывной рост цен на топливо, дефицит поставок и хаос в сфере авиаперевозок неизбежны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в результате войны на Ближнем Востоке российская нефть подорожала до максимума с октября 2023 года.