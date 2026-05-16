Министр нефти Ирака: экспорт нефти через Ормузский пролив упал в девять раз

В Ираке заявили о падении экспорта нефти через Ормузский пролив в девять раз Министр нефти Ирака: экспорт нефти через Ормузский пролив упал в девять раз

Москва16 мая Вести.Объем экспорта нефти из Ирака через Ормузский пролив в апреле сократился в девять раз на фоне вооруженного конфликта в регионе. Об этом заявил новый министр нефти страны Басем Мухаммед Худейр во время пресс-конференции по случаю официального вступления в должность. Его слова приводит агентство INA.

Иракский министр уточнил, что ранее страна каждый месяц экспортировала через Ормузский пролив порядка 93 млн баррелей нефти.

Однако в прошлом месяце из-за войны этот показатель снизился до 10 млн баррелей сказал Худейр

Он подчеркнул, что одной из ключевых задач министерства станет увеличение доходов государства от нефтяного сектора. Для этого власти намерены расширять добычу углеводородов и "превратить все иракские провинции в районы нефтедобычи".

Ситуация в Ормузском проливе, как ранее заявил министр финансов России Антон Силуанов, уже привела к нефтяному кризису.