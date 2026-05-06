Ирак сокращает добычу нефти и предлагает огромные скидки на топливо Ирак предлагает рекордные скидки на нефть из-за блокады Ормузского пролива

Москва6 мая Вести.Ирак на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива предложил покупателям нефти крупные скидки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на государственный нефтяной трейдер SOMO.

Как выяснило агентство, SOMO предоставляет скидки до 33,40 доллара за баррель на свою флагманскую марку Basrah Medium. Документ с соответствующими условиями датирован 3 мая.

В уведомлении SOMO подчеркивается, что форс-мажор не будет распространяться на майские предложения, поскольку они сделаны в уже известных исключительных условиях.

К концу месяца [скидка] снизится до 26 долларов, в то время как нефть Basrah Heavy предлагается по цене на 30 долларов ниже официальной говорится в публикации

Ормузский пролив практически заблокирован с конца февраля, когда начался конфликт между США, Израилем и Ираном. Ирак одним из первых производителей в регионе сократил добычу в самом начале конфликта, поскольку свободные мощности хранилищ быстро заполнились из-за остановки экспорта из Персидского залива.

Согласно данным отслеживания судов, в апреле в порту Басра было загружено всего два танкера с нефтью против 12 в марте. В обычных условиях этот порт может отправлять до 80 судов в месяц. Страна продолжает экспорт по трубопроводу через Турцию, но в гораздо меньших объемах.

Ранее в Goldman Sachs подсчитали, что мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому показателю за восемь лет. Имеющегося объема хватит лишь на 101 день мирового спроса.