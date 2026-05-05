В Goldman Sachs подсчитали, что миру хватит добытой нефти только на 101 день Goldman Sachs: запасов добытой нефти хватит на 101 день

Москва5 мая Вести.Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому показателю за последние восемь лет. Этого объема углеводородов хватит на 101 день мирового спроса. Об этом заявили аналитики Goldman Sachs.

Результаты исследования финансовой организации приводит агентство Reuters. Аналитики обеспокоены скоростью истощения мировых запасов нефти, а также новой эскалацией в Ормузском проливе из-за атаки судов и пожара в нефтяном порту Объединенных Арабских Эмиратов.

По оценкам банка, общий объем мировых запасов нефти сейчас эквивалентен 101 дню мирового спроса. Этот показатель может упасть до 98 дней к концу мая говорится в тексте

Аналитики Goldman Sachs добавили, что падение мировых запасов до минимального уровня летом 2026 года вряд ли произойдет.

Ранее стало известно, что на глобальном рынке цены на нефть поднялись до максимума с июля 2022 года. Баррель сорта Brent торговался за 120,42 доллара, что на 44% выше, чем за аналогичный период 2025 года.