Мировые запасы нефти за апрель сократились на рекордный объем FT: мировые резервы нефти в апреле сократились на рекордные 200 млн баррелей

Москва6 мая Вести.Мировые запасы нефти в апреле уменьшились на 200 миллионов баррелей на фоне сокращения предложения из-за конфликта в Иране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании S&P Global Energy.

По данным издания, нефтяные резервы резко сократились, хотя спрос также ежедневно снижается примерно на 5 миллионов баррелей. Показатель стал рекордом со времен пандемии COVID-19.

Это колоссальная цифра, намного превышающая обычный показатель сказал глава отдела исследований рынка нефти S&P Global Джим Буркхард

По его словам, в стандартных условиях мировые запасы меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей за месяц.

Эксперт отметил, что из-за войны США и Израиля против Ирана мировой рынок потерял 1 миллиард баррелей нефти, причем сокращение предложения происходит значительно быстрее, чем снижение спроса на топливо.

По его оценке, текущие мировые резервы составляют около 4 миллиардов баррелей, однако большая часть этого объема используется для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов.

Ранее в Goldman Sachs приводили оценку, согласно которой мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за последние восемь лет. По данным организации, имеющихся объемов хватит лишь на 101 день потребления.