Москва6 маяВести.Мировые запасы нефти в апреле уменьшились на 200 миллионов баррелей на фоне сокращения предложения из-за конфликта в Иране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании S&P Global Energy.
По данным издания, нефтяные резервы резко сократились, хотя спрос также ежедневно снижается примерно на 5 миллионов баррелей. Показатель стал рекордом со времен пандемии COVID-19.
Это колоссальная цифра, намного превышающая обычный показательсказал глава отдела исследований рынка нефти S&P Global Джим Буркхард
По его словам, в стандартных условиях мировые запасы меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей за месяц.
Эксперт отметил, что из-за войны США и Израиля против Ирана мировой рынок потерял 1 миллиард баррелей нефти, причем сокращение предложения происходит значительно быстрее, чем снижение спроса на топливо.
По его оценке, текущие мировые резервы составляют около 4 миллиардов баррелей, однако большая часть этого объема используется для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов.
Ранее в Goldman Sachs приводили оценку, согласно которой мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за последние восемь лет. По данным организации, имеющихся объемов хватит лишь на 101 день потребления.