Нефтяной резерв США рухнул до минимума за 43 года CNN: стратегический резерв нефти США достиг исторического минимума

Москва16 июн Вести.Объем Стратегического нефтяного резерва США упал до самого низкого уровня с 1983 года — до 340,3 млн баррелей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сокращение американского нефтяного резерва связано с повышенным расходом запасов, чтобы смягчить последствия конфликта с Ираном.

За прошлую неделю администрация США высвободила из резерва еще 8,9 млн баррелей нефти.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть рухнули на 3,92% после того, как было объявлено о сделке между США и Ираном. Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $83,91.