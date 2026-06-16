Москва16 июнВести.Объем Стратегического нефтяного резерва США упал до самого низкого уровня с 1983 года — до 340,3 млн баррелей. Об этом сообщает телеканал CNN.
Сокращение американского нефтяного резерва связано с повышенным расходом запасов, чтобы смягчить последствия конфликта с Ираном.
За прошлую неделю администрация США высвободила из резерва еще 8,9 млн баррелей нефти.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть рухнули на 3,92% после того, как было объявлено о сделке между США и Ираном. Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $83,91.