Цена барреля нефти Brent впервые с начала войны США и Ирана упала ниже $73

Цена на нефть Brent вернулась к уровню, который был до войны США и Ирана Цена барреля нефти Brent впервые с начала войны США и Ирана упала ниже $73

Москва25 июн Вести.Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с конца февраля опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель, растеряв таким образом весь рост, спровоцированный конфликтом США, Израиля и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04.13 мск августовские фьючерсы на Brent дешевели на 5,63% относительно предыдущего закрытия — до 72,74 доллара за баррель. Таким образом, цена барреля нефти вернулась к отметке, наблюдавшейся до ближневосточного конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую марку WTI в моменте опускалась до 69,38 доллара.

После того как 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий открытие Ормузского пролива, трафик судов через ключевой нефтяной коридор начал постепенно восстанавливаться. Вскоре стоимость барреля нефти Brent и WTI снизилась более чем на 3% на фоне разрешения США на 60 дней проводить операции с иранской нефтью.