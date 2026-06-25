Москва25 июнВести.Стоимость нефти марки Brent вернулась к уровню, который наблюдался до начала вооруженного противостояния между США и Ираном. Об этом сообщает газета Financial Times.
Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, в ночь на четверг цена августовских фьючерсов на Brent опустилась ниже отметки $73 за баррель впервые с 27 февраля.
Как отмечает издание, снижение котировок свидетельствует о том, что рынок практически полностью отыграл рост цен, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом, стоимость нефти вернулась к уровням, зафиксированным до начала конфликта.
По оценке FT, на динамику цен повлияло восстановление поставок нефти, которые ранее были ограничены из-за военных действий. Дополнительным фактором стало снижение опасений трейдеров относительно возможных долгосрочных последствий кризиса для мирового энергетического рынка.
Эксперты отмечают, что участники рынка все меньше закладывают в стоимость сырья риски перебоев поставок через ключевые транспортные маршруты региона, включая Ормузский пролив.
На этом фоне нефтяные котировки продолжают корректироваться после резкого роста, который наблюдался в период наиболее высокой напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин рассказал, что будет дальше с ценами на нефть.