FT: нефть Brent опустилась ниже отметки $73 за баррель впервые с февраля

Цена нефти Brent вернулась к уровню до начала конфликта США и Ирана FT: нефть Brent опустилась ниже отметки $73 за баррель впервые с февраля

Москва25 июн Вести.Стоимость нефти марки Brent вернулась к уровню, который наблюдался до начала вооруженного противостояния между США и Ираном. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, в ночь на четверг цена августовских фьючерсов на Brent опустилась ниже отметки $73 за баррель впервые с 27 февраля.

Как отмечает издание, снижение котировок свидетельствует о том, что рынок практически полностью отыграл рост цен, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом, стоимость нефти вернулась к уровням, зафиксированным до начала конфликта.

По оценке FT, на динамику цен повлияло восстановление поставок нефти, которые ранее были ограничены из-за военных действий. Дополнительным фактором стало снижение опасений трейдеров относительно возможных долгосрочных последствий кризиса для мирового энергетического рынка.

Эксперты отмечают, что участники рынка все меньше закладывают в стоимость сырья риски перебоев поставок через ключевые транспортные маршруты региона, включая Ормузский пролив.

На этом фоне нефтяные котировки продолжают корректироваться после резкого роста, который наблюдался в период наиболее высокой напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин рассказал, что будет дальше с ценами на нефть.