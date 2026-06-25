США не будут обсуждать сбор платы в Ормузском проливе в рамках любых соглашений

Рубио: сбор платы за проход Ормузского пролива не приемлем для любой сделки США не будут обсуждать сбор платы в Ормузском проливе в рамках любых соглашений

Москва25 июн Вести.Государственный секретарь США Марко Рубио вновь заявил о недопустимости взимания платы с судов за прохождение через Ормузский пролив. По его словам, это никогда не будет "приемлемым условием для любой сделки" между США и Ираном.

Свою позицию глава американской дипломатии озвучил в четверг на министерской встрече Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и США, проходящей в Бахрейне.

Рубио подчеркнул, что любые попытки обложить транзит пошлинами нарушают международное право и принципы свободы судоходства.

Вы можете называть это "сбором", вы можете называть это "пошлиной", как бы вы ни хотели это называть, это семантические игры. Реальность такова, что ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей, и это никогда не будет приемлемым условием любой сделки заявил госсекретарь

По мнению руководителя Госдепартамента, беспрепятственный проход через пролив имеет принципиальное значение для мировой экономики. Он отметил, что свободное использование этой артерии — "это основополагающий принцип современного мира, без которого мир погрузился бы в полный хаос".

Рубио предостерёг, что уплата пошлин за проход Ормузского пролива создала бы опасный прецедент, который впоследствии мог бы распространиться на другие международные водные пути по всему миру.