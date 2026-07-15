Пошлины за проход через Ормуз могут создать прецедент для других проливов Пошлины в Ормузе грозят созданием аналогичной ситуации в других проливах

Москва15 июл Вести.Попытки Ирана и Соединенных Штатов взимать плату за проход через Ормузский пролив могут привести к тому, что другие страны последуют этому примеру и мировая торговля может расколоться на платные и бесплатные морские коридоры. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор "Союз Страхование" Олег Ханин.

Эксперт пояснил, что, в отличие от Суэцкого и Панамского каналов, которые являются искусственно созданными, Ормузский и Малаккский проливы – это международные морские проходы с правом беспрепятственного прохода.

Главный риск – это все-таки не в одном споре за Ормуз, а в том, что мировая торговля начнет дробиться на платные и бесплатные коридоры. И здесь также могут и Малакку подключить, и Суэцкий, и Панамский каналы. Только здесь нужно делить, что Суэцкий и Панамский каналы все-таки это созданная инфраструктура, да, и логично, что там могут быть какие-то сборы. Ормуз и Малакка – это все-таки международные морские проходы. И, конечно же, по международной практике сейчас все суда имеют право на беспрепятственные проходы через такие проливы заявил Ханин

Он предупредил, что взимание платы за проход через международные проливы увеличит стоимость не только энергоресурсов, но и всех мировых товаров.

То есть, если сейчас начнется сбор средств вот как раз вот через такие проливы, то, конечно же, другие регионы тоже захотят брать деньги, и это снова приведет к увеличению как стоимости энергоресурсов, так и в целом всех мировых товаров, потому что все это объединено в единую цепочку поставок сказал Ханин

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи взимать сбор в 20% от стоимости груза с судов в Ормузском проливе после того, как с ним связались неназванные лидеры стран Персидского залива.