Москва25 июнВести.Иран допускает, что будет контролировать Ормузский пролив совместно с другими странами и делить с ними доходы от платы за проход пролива, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Иране.
Как отмечает издание, плата за обеспечение безопасности в Ормузском проливе будет приносить участвующим странам 40 миллиардов долларов в год.
В Тегеране хотят, чтобы соседние страны Персидского залива стали участниками соглашения и разделили доходы, говорится в сообщении.
По словам иранских чиновников, чтобы заручиться поддержкой, Тегеран продвигает эту идею на Ближнем Востоке и даже в Пекинеуказывает газета
Ранее Иран и США согласовали в Швейцарии правила прохода судов через Ормузский пролив.
Тегеран согласился не взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней.