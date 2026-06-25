WSJ: Иран согласен разделить с другими странами плату за проход по Ормузу

В Тегеране предложили делить плату за проход по Ормузу с другими странами WSJ: Иран согласен разделить с другими странами плату за проход по Ормузу

Москва25 июн Вести.Иран допускает, что будет контролировать Ормузский пролив совместно с другими странами и делить с ними доходы от платы за проход пролива, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Иране.

Как отмечает издание, плата за обеспечение безопасности в Ормузском проливе будет приносить участвующим странам 40 миллиардов долларов в год.

В Тегеране хотят, чтобы соседние страны Персидского залива стали участниками соглашения и разделили доходы, говорится в сообщении.

По словам иранских чиновников, чтобы заручиться поддержкой, Тегеран продвигает эту идею на Ближнем Востоке и даже в Пекине указывает газета

Ранее Иран и США согласовали в Швейцарии правила прохода судов через Ормузский пролив.

Тегеран согласился не взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней.